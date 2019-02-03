На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

За минулу добу російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілів терористів постраждало двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
зі стрілецької зброї – в районі селища Широкине;
з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка;
з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Гнутове.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора вільний;
тричі з мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Луганське;
з великокаліберних кулеметів – в районі селища Кримське;
двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Травневе.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Андрій Котенський