У горах врятували трьох лижників

За добу рятувальники надали допомогу трьом туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Зокрема, 1 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам.

«Туристи під час катання на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх отримали травми. Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги», – йдеться у повідомленні.