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На річках Львівщини очікується пiдйом води

Андрій Котенський

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За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 2 лютого хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вiтер південно-схiдний, 9 – 14 м/с, вдень поривчастий. Температура повiтря вдень 4 – 9° тепла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

02 лютого на дорогах ожеледиця. Збережеться рівень загрози 1 – жовтий (можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць).

У зв’язку iз вiдлигою та сніготаненням 02 – 04 лютого очiкується пiдйом рiвнiв води над рiвнями:

– на рiчках басейнів Сяну, Днiстра на 0,3 – 1,3 м;

– на рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,2 – 0,7 м.

Руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд, при цьому на гiрських притоках Днiстра можливе формування заторiв льоду, на р. Стрий та на його притоках в Турківському і Дрогобицькому районах з рiзким пiдйомом рiвнiв води.

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