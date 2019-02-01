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В Карпатах відпочили діти, які втратили рідних у війні

Андрій Котенський

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Сорок дітей з сімей, які зазнали втрат у війні, відвідали засніжені Карпати. Табір «Полярний експрес» відбувався в Славську впродовж 25–31 січня. Більшість його учасників – діти з центральної та східної України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Пласту (Львів).

 

Життя дітей у таборі, організоване пластовим куренем «Спартанки», було наповнене квестами, майстер-класами та культурною програмою наприклад. Один день табору учасники присвятили навчанню та катанню на лижах.

«Одне із завдань табору навчити дітей того, чого не завжди можна отримати в школі. Вони вчаться на таборі за сім днів більше, ніж за той час у школі: вчаться командності, дружби, вчаться бути охайними», – зазначила організаторка табору Софія Данилиха.

Легендою цьогорічного зимового табору є подорож Полярним експресом. Щодня мандрівники подорожували на іншу станцію, знайомились з героями улюблених казок та допомагали їм ставати дружніми, веселились разом із ними, а також відкривали для себе все більше і більше цікавого у відомих усім казках.

Перебування на таборі для дітей було абсолютно безкоштовним завдяки спонсорам, більшість із яких незмінно декілька років поспіль фінансово чи своєю продукцією сприяють проведенню таборів.

Саме завдяки Дитячій Школі CAOUSOU (КАУЗУ) міста Тулуза, вдалося отримали значну фінансову допомогу. Ідея даного проекту – допомога дітей дітям.

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