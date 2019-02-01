Українці розмитнили вже 65 тисяч автомобілів на «євробляхах»

Із 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року українці розмитнили понад 65 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України.

Відтак, за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 млрд гривень.

Як зазначається, найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – майже 10,8 тис. автомобілів, Волинській – 8,7 тис. та Чернівецькій – понад 6 тис. областях.

«Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані», – наголошують у ДФС.

Так, лише за 31 січня громадяни оформили майже 3,4 тис. автомобілів, за які сплачено майже 212 млн грн. платежів.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Наразі це передбачено чинним законодавством. Тому звертаємо увагу всіх власників автомобілів з іноземною реєстрацією: не чекайте останніх днів, а вчасно оформлюйте свої транспортні засоби.