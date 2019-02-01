У селі на Жовківщині вщент згорів народний дім

У Жовківському районі повністю згоріла дерев’яна будівля діючого народного дому. Інформацію про це Львівському порталу підтвердили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 1 лютого, о 4.01 год. рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Туринка Жовківського району в дерев’яній будівлі народного дому. Вогнем знищено будівлю.

Пожежу локалізовано о 5.13 год., ліквідовано о 5.59 год.

Відомо, що на момент пожежі у будівлі нікого не було, відтак ніхто не постраждав.

Обставини події з’ясовуються.

Фото: facebook.com/groups/zhovkvacity, ДСНС