ОСТАННІ НОВИНИ

У області викрили торговців зброї, які продавали її криміналітету: серед зловмисників – військовий

Соломія Головіна

|

На Львівщині правоохоронні органи затримала торговців зброєю. Зловмисники продавали їх представникам криміналітету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

 

Як зазначається, декілька місцевих мешканців, один з яких виявився військовослужбовцем, переробляли небойові пістолети у бойові та продавали їх представникам криміналітету. За одну одиницю товару ділки отримували шість тисяч гривень.

Усього оперативники вилучили у торгівців зброєю 18 пістолетів, перероблених для відстрілу бойових набоїв. Крім того під час обшуку у зловмисників вилучили більше ніж сто набоїв калібру 9 мм.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України одному із затриманих вже повідомлено про підозру. Щодо інших затриманих продовжуються процесуальні формальності. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ Львівщини, Нацполіція Львівщини

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...