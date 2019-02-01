У області викрили торговців зброї, які продавали її криміналітету: серед зловмисників – військовий

На Львівщині правоохоронні органи затримала торговців зброєю. Зловмисники продавали їх представникам криміналітету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається, декілька місцевих мешканців, один з яких виявився військовослужбовцем, переробляли небойові пістолети у бойові та продавали їх представникам криміналітету. За одну одиницю товару ділки отримували шість тисяч гривень.

Усього оперативники вилучили у торгівців зброєю 18 пістолетів, перероблених для відстрілу бойових набоїв. Крім того під час обшуку у зловмисників вилучили більше ніж сто набоїв калібру 9 мм.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України одному із затриманих вже повідомлено про підозру. Щодо інших затриманих продовжуються процесуальні формальності. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ Львівщини, Нацполіція Львівщини