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У Миколаєві затримали серійного крадія номерних знаків з авто

Соломія Григор'єва

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На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжок номерних автомобільних знаків. Встановлено, що протягом одного вечора у Миколаєві чоловік викрав номери з десяти автомобілів і вимагав у власників гроші за їх повернення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

У Миколаївське відділення поліції 30 січня за допомогою звернувся місцевий мешканець, котрий повідомив, що з його автомобіля було викрадено номерний знак. На лобовому склі машини заявник виявив записку, в якій зловмисник запропонував за грошову винагороду повідомити місце, де захований знак. Гроші потерпілий мав переказати на вказаний у записці банківський рахунок.

Працівники поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний 30-річний львів’янин. Також встановлено, що в ніч на 31 січня він викрав номерні знаки з десяти автомобілів у Миколаєві і вимагав у власників від трьохсот до п’ятисот гривень за їх повернення. Один з потерпілих від злочинних дій чоловіка навіть встиг «викупити» свій номерний знак.

 

Досудове розслідування триває. За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

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