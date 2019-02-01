У Львові судитимуть поліцейських, які покривали крадіжки ромів на головному вокзалі

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно дев’ятьох учасників організованої групи, що регулярно грабувала людей на головному вокзалі Львова. При цьому дії зловмисників покривали поліцейські. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що торік протягом травня-серпня поліцейські організували та прикривали систематичні злочини, які вчиняли особи ромської нацменшини на території головного вокзалу Львова.

Щоб приховати свою злочинну діяльність, члени банди постійно змінювали номери телефонів, а також повертали громадянам викрадені документів, аби зменшити кількість скарг та заяв.

Сума завданих збитків склала понад 168 тисяч гривень, які підозрювані вже відшкодували потерпілим.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою), ч.1 ст.364(зловживання владою або службовим становищем) КК України.

За вчинене на зловмисників чекає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна.