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Цьогоріч безпритульних песиків Львова маркуватимуть червоними кліпсами

Соломія Григор'єва

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Щороку маркування собак, які побували в ЛКП «Лев», де пройшли процедури вакцинації та стерилізації, відбувається іншим кольором. 2019 року при відпуску тварин з ЛКП «Лев» їм на вушка вдягатимуть червоні кліпси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Щороку ми змінюємо колір кліпс, аби візуально розпізнавати, коли востаннє тварина була нами відловлена. Така позначка на вушку у вуличного чотирилапого означає, що собаки пройшли вакцинацію від сказу в ЛКП «Лев» та були внесені до електронної бази даних безпритульних тварин. 2018 року колір кліпс був рожевим», — пояснили в ЛКП «Лев».

Кліпси виготовлені з пластику, з одного боку на них вказано назв підприємства, з іншого — номер собаки.

«Упродовж 2019 року тварини із рожевими кліпсами будуть повторно відловлені та доставлені на наше підприємство, де вони знову пройдуть вакцинацію від сказу. А ще ми будемо шукати для них родину для прилаштування та обов’язково опублікуємо їхні фото на наших інтернет-сторінках та у ЗМІ», — додають на ЛКП «Лев».

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