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Товариші по чарці побили мешканця Дрогобича до втрати свідомості: чоловік – у реанімації

Соломія Головіна

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У Львові під варту взяли трьох зловмисників, які під час розпивання спиртних напоїв побили 46-річного мешканця Дрогобича. Чоловіка без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

 

Так, 27 січня правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків про те, що із квартири на вулиці Широкій до лікарні доставили невідомого чоловіка без свідомості. Його госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, лівобічний пневмоторакс».

Поліцейські встановили особу потерпілого. Це 46-річний мешканець міста Дрогобич. Також з’ясовано, що тілесні ушкодження йому нанесли троє зловмисників, з якими у нього виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. Ними виявились мешканці Львова віком 31 та 27 років, а також 42-річний чоловік без постійного місця проживання, двоє з них – раніше судимі.

Зловмисникам поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

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