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П’яний львів’янин на BMW, втікаючи від патрульних, врізався у два авто

Соломія Головіна

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У Львові патрульні затримали 39-річного водія BMW, який був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Більше того, намагаючись втекти від правоохоронців, він врізався у два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, учора патрульні отримали орієнтування про автомобіль BMW 520, водій якого їхав із порушенням правил дорожнього руху.

На вулиці Хуторівка патрульні помітили згаданий транспортний засіб і дали водію вказівку про зупинку. Однак він її проігнорував і почав втікати.

На проспекті Червоної Калини, а саме на мості, водій зіштовхнувся з автомобілем Skoda і далі продовжив втечу.

«На перетині проспекту та вулиці Угорської автомобіль зупинився у штучному заторі, яку створив інший екіпаж. Це не зупинило порушника і він звернув на вулицю Угорську, де знову не впорався з керуванням і врізався в автомобіль Chevrolet. Цього разу втекти з місця автопригоди йому не вдалося, адже патрульні заблокували його з обох сторін», –  поінформували у прес-службі патрульної поліції.

Чоловіка затримали. 39-річний львів’янин був у сильному стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 3,32 проміле, при допустимих – 0,2. Сихівчанин перевищив норму у майже в 17 разів.

«У своє виправдання чоловік, сказав, що хворий: «Вибачте, що я напився. Я хворий. У мене мізки «не варять». На чоловіка склали протокол затримання, два протоколи за скоєння ДТП, ще один за втечу з місця аварії, також за ігнорування вимог про зупинку, протокол за нетверезе кермування. Окрім протоколів, чоловік отримав постанову за відсутність страхівки. Автомобіль порушника евакуювали на арешт майданчик», – зазначили у патрульній поліції.

 

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