Облрада продала друкарню на Пекарській за заниженою ціною? За справу взялася поліція

Галицький районний суд Львова дозволив накласти арешт на будівлю друкарні на вул. Пекарській, 11а у Львові, що колись належала Львівській облраді, однак потім була приватизована на аукціоні. Відповідний запис про реєстрацію обтяжень з’явився в реєстрі 22 січня цього року. Про це повідомляє видання «Наші гроші. Львів».

Арешт було накладено в рамках кримінального провадження, відкритого поліцією 10 січня цього року. Згідно з ухвалами суду, слідчі підозрюють, що ТОВ «Спіраль» приватизувало друкарню за заниженою вартістю завдяки сприянню службових осіб управління майном спільної власності Львівської облради.

Приватизація майнового комплексу друкарні площею понад 2 тис. кв. м в центрі міста відбувалася шляхом аукціону за методом зниження ціни восени 2017 року.

Окрім переможця участь в аукціоні взяла ще одна компанія – ТОВ «Українські телекомунікації». У протоколі аукціону, який редакція видання отримала за запитом, вказано, що переможець очікував зниження ціни друкарні зі стартової 20,9 млн грн до 10 млн грн, і аж потім оголосив про купівлю. Відтак будівлю продали за неповних 360 тис. доларів (станом на дату укладення договору за курсом НБУ).

Вже у липні 2018 року майновий комплекс друкарні перейшов у власність іншої фірми. У судових ухвалах зазначено, що збори учасників ТОВ «Спіраль» прийняли рішення про реорганізацію товариства шляхом виділу із нього іншої юридичної особи ТОВ «Спіраль Львів». На підставі рішення щодо розподільчого балансу до новоствореної фірми перейшла у власність й придбана друкарня. Іншої нерухомості у компанії не має, свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після цього на сайтах з’явилися оголошення з продажу друкарні на Пекарській, однак вже за значно вищу ціну – 1,6 млн доларів. «Можлива добудова двох поверхів. У будівлі збереглися оригінальні вікна, двері, батареї, австрійське обладнання, що може бути використано при декоруванні реконструйованого об’єкту. Зі споруди відкривається чудова панорама на місто. Споруду можна використати як офіс чи для створення тематичного готелю», – рекламували об’єкт. Тепер, як наголошують журналісти видання, ці оголошення не активні.

При цьому вони зауважують, що нині суд не лише дозволив арешт друкарні, а також доступ до потрібних поліції документів та судову оціночно-будівельну експертизу.

Також «Наші гроші. Львів» пишуть, що і «Спіраль», і «Спіраль Львів» належить одній особі – 46-річному Юрію Стеціву. Він також є власником низки інших компаній: ТОВ «Галагрохолдинг», ПП «Замарстинів», один із бенефіціарів ТОВ «Замарстинів 40». Раніше він був власником ТОВ «Ріелпогранбуд-3», яке тепер належить Ростиславу Мельнику.

«Юрій Стеців, ймовірно, знайомий зі своїм конкурентом на аукціоні з приватизації друкарні. ТОВ «Українські телекомунікації» контролює 29-річний киянин Євгеній Сіліверстов, який був одним із бенефіціарів ТОВ «Львівське автотранспортне підприємство 24654» (станом на 2016 рік, джерело YouControl). Після нього бенеціаром «ЛАТП 24654» став сам Юрій Стеців.

У 2016 році Євгеній Сіліверстов шукав роботу інженера-будівельника чи прораба, працюючи до цього то виконробом, то головним інженером. Його дружина-інспектор патрульної поліції, заповнюючи електронну декларацію за 2017 рік, вказала, що він отримав 7 тис. грн заробітної плати.

«Українські телекомунікації» шість разів брало участь в аукціонах на Prozorro.Sale, тричі відмовишись від очікування на користь компаній, пов’язаних з людьми депутата Львівської міськради Григорія Козловського (ТОВ «Львівмедікалцентр», ТОВ «Холдинг «Гранд Готель», ТОВ «ІнвестБудЛьвів»)», – пише видання.