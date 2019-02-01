Німця-злочинця, якого затримали на Львівщині, повернули на батьківщину

Минулоріч на території Львівщини поліцейськими було затримано громадянина Німеччини, розшукуваного за низку злочинів. Цього року його було екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як з’ясувалось, чоловік розшукувався компетентними органами цієї ж держави для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.153 (фальшиве показання без складання присяги), ст.258 (перешкоджання здійсненню правосуддя), ст.263 (шахрайство) КК Федеративної Республіки Німеччина.

На даний час зловмисника передано іноземним правоохоронцям, де він відбуватиме призначене покарання у виді позбавлення волі.

Довідка

Екстрадиція – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати та видачу такої особи, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, прийняття рішення за запитом, фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.