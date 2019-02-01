На завтра синоптики прогнозують ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, у Львові та області очікується ожеледиця на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили прес-службі ЛМР.

Впродовж доби 2 лютого очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Можливі слабкі туман та ожеледь. Вiтер південно-схiдний, 9−14 м/с, вдень поривчастий. Температура повiтря вночі — 0−2° тепла, вдень — 5−7° тепла.

Погоду обумовить теплий сектор від циклонічної депресії над Центральною Європою та вплив атмосферних фронтів.