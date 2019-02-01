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На Львівщині за президента голосуватиме понад сотня виборців з Донбасу

Соломія Головіна

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Понад 100 виборців з Донеччини і Луганщини голосуватимуть на Львівщині під час виборів президента України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як повідомила начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряна Павлів, станом на 31 січня 207 виборців тимчасово змінили місце голосування, обравши одну з виборчих дільниць на території Львівщини.

Як зазначається, найбільше тих, хто подав заяви про тимчасову зміну місця голосування (ТЗМГ), а отже у день голосування, 31 березня, матиме можливість обирати Президента України за місцем фактичного перебування, це виборці з Донеччини (84) і Луганщини (35). Загалом із вище зазначених 207 виборців 157 є з інших областей України та Автономної Республіки Крим, а один виборець – із закордонного виборчого округу.

Зоряна Павлів також наголосила, що за останній тиждень кількість тих, хто подав заяви про тимчасову зміну місця голосування фактично подвоїлась.

Вона додала, що 31 березня проголосують не за місцем виборчої адреси також 109 виборців з Львівщини. 49 з них візьмуть участь у виборах в межах області – тільки на іншій виборчій дільниці, 20 – у м.Києві, 15 – у Хмельницькій області, 7 – у закордонному виборчому окрузі.

Загалом станом на 31 січня в Україні 6523 виборці скористались тимчасовою зміною місця голосування.

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