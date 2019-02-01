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На Бродівщині патрульний врятував жінку від самогубства

Соломія Григор'єва

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На Бродівщині поліцейський врятував жінку від суїциду. Інспектор групи реагування патрульної поліції не дав їй стрибнути з надземного переходу на залізничну колію. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівщини.

 

В Бродівське відділення поліції 29 січня о 22.30 надійшло повідомлення про те, що на надземному переході через залізничну колію молода жінка перелізла за перила з наміром стрибнути і у такий спосіб покінчити життя самогубством.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції, а також рятувальники та медики. Поки правоохоронці намагалися переконати жінку не вкорочувати собі віку, старший лейтенант поліції Назар Сухович непомітно підійшов до неї, схопив за одяг і не дав зістрибнути з мосту.

Свій намір 30-річна місцева мешканка пояснила особистими проблемами. Її доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Фото: Нацполіція

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