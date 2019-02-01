ОСТАННІ НОВИНИ

Міськрада планує передати в оренду сім об’єктів нерухомості

Андрій Котенський

|

Управління комунальної власності ЛМР повідомляє про намір передати в оренду сім об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Особи, що бажають отримати зазначені об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 15 лютого 2019 включно про свій намір укласти договір оренди способом скерування заяви про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі — ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

  1. Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки).
  2. Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки.
  3. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
  4. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...