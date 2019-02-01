Міськрада планує передати в оренду сім об’єктів нерухомості

Управління комунальної власності ЛМР повідомляє про намір передати в оренду сім об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Особи, що бажають отримати зазначені об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 15 лютого 2019 включно про свій намір укласти договір оренди способом скерування заяви про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі — ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.