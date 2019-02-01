Львівські десантники вдосконалили свою вогневу майстерність

На базі Міжнародного центру миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного понад пів сотні військовослужбовців окремої десантно-штурмової бригади провели практичне заняття з вогневої підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служб академії.

До заходу бойової підготовки залучалися офіцери управління військової частини, а також військовослужбовці-контрактники та солдати строковики підрозділів бригади.

Зі слів тимчасово виконуючого обов’язки заступника командира бригади з бойової підготовки підполковника Олега Апостола, для десантника влучна і швидка стрільба – запорука виживання на полі бою і блискавичного виконання поставлених перед ним завдань. Важливість систематичних вправ на вогневому рубежі і контролю над рівнем індивідуальної підготовки кожного бійця-десантника доведена у бойових умовах і продиктована активністю залучення особового складу до виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Відтак, крилаті піхотинці відпрацьовували вправи стрільб на вогневому рубежі із стандартною мішенною обстановкою: тобто з мішенями що піднімаються. А також відпрацьовували вправу, що порівняно нещодавно увійшла до курсу стрільб підрозділів ДШВ: стрільба з-за укриття по так званих «гонгах». При влучанні, така мішень відгукується сталевим дзвоном. То ж військовослужбовець може фіксувати свою влучність на слух. А укриття: це стіна із отворами різного розміру та на різних рівнях. Відтак, при виконанні вправи боєць повинен зміщувати положення власного тіла, перекладати зброю з правої руки у ліву, присідати, чи лягати на землю.

«В реальному бою, як правило, не має часу для того, аби зайняти вірне, і деальне положення. Ситуація діаметрально протилежна. Тому ти маєш не лише швидко шукати ціль, а й вести влучний вогонь практично з будь-якого положення. Тут, на полігоні, ми раз за разом проводимо весь особовий склад через цю навчальну ділянку, щоби на рівні рефлексів закріпити у особового складу здатність вразити ціль з а миттєвості після її візуальної фіксації», – говорить заступник командира роти з парашутно-десантної підготовки лейтенант Іван Вернигора.

Фото: академія сухопутних військ