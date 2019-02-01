Конкурс мікропроектів-2019. Подано рекордних 2700 заявок

У Львівській області 31 січня завершився прийом заявок на участь в Конкурсі проектів місцевого розвитку Львівської обласної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

Своєю чергою голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин зазначив, що кількість поданих заявок у порівнянні з минулим роком збільшилася.

«Якщо у 2018 році опрацьовано було 2600 проектів, то в 2019-му – обласна рада отримала понад 2700 заявок», – наголосив він.

За оперативною інформацією, станом на 1 лютого вже зареєстровано понад 1500 проектів, понад 600 – на опрацюванні. Упродовж 20 календарних днів після завершення терміну реєстрації триватиме опрацювання поданих заявок.