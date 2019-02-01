Академія сухопутних військ відчинила двері для львівських школярів

В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся День відкритих дверей, в межах якого навчальний заклад відвідали понад 200 школярів зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

Захід розпочався бесідою із заступником начальника Академії з навчальної роботи полковником Олексієм Красюком, який докладно ознайомив гостей навчального закладу з правилами прийому на навчання, про особливості функціонування вишу та про підготовку в його стінах курсантів.

Після цього юнаки та дівчата мали змогу на власні очі побачити можливості Національної академії, відвідавши об’єкти її навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури. Вони, зокрема, побували у Музеї історії та сучасності Академії, оглянули зразки озброєння та військової техніки, завітали до провідних кафедр та навчально-тренувальних комплексів вишу. Особливе захоплення у гостей викликала сучасна спортивна база навчального закладу, а також високотехнологічні тренажери, де майбутні офіцери вдосконалюють свої навички зі стрільби та водіння бойових машин.

Варто додати, що під час перебування у стінах Національної академії сухопутних військ чимало юнаків та дівчат вже висловили бажання здобути вищу освіту та військовий фах саме у цьому виші.