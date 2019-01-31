Володимир Блажівський: «З часом логотип Львівщини приживеться. Мемчики пройдуть, а він залишиться в пам’яті»

Засновник компанії Happy Design Studio, розробник нового логотипу Львівщини Володимир Блажівський про новий бредбук Львівської області:

«Над цим проектом близько року часу працювало більше 10 людей. Сумарно ми нарахували більше тисячі робочих годин над цих брендом. Ми провели дослідження із кожним департаментом Львівської облдержадміністрації, щоб знайти потрібні нам інсайти. Також ми досліджували географічні, історичні особливості регіону, аналізували узори писанки, притаманні західним регіонам.

Як підсумок, ми все ж зрозуміли, що наша основа – це золотий лев. Нашою задачею було його осучаснити, надати йому нових сенсів і змістів. Образ лева мав показати, що Львівщина розвивається в ногу з часом.

Наступний інсайт, який і став основою комунікації – класні люди, які щось роблять, діють, втілюють щось в життя. Аналізуючи менталітет людей, ми зрозуміли, що дуже велика кількість жителів Львівщини – дуже горді і традиційні, але з новими цінностями і поглядами. Відтак ми намагались знайти баланс між чимось класичним і чимось новим, тому все брендування вийшло на цьому балансі.

Також довго тривала робота з топографією: з розробкою шрифту, букв. Ми довго шукали щось таке, що притаманне нашому регіону, і знайшли саме таку букву «щ». Її такою намалював ще Святий Кирило. Вона асоціюється з тризубом, що дуже пасує нашому патріотичному краю. Ця історична буква є стилізацією, це родзинка лого. Також ми запросили експерта Кирила Ткачова, щоб він розробив цілий шрифт, тому тепер у Львівщини є власний шрифт.

Останнім ключовим елементом є трикутники, що притаманні як нашим традиційним узорам, так і динаміці, руху, які властиві Львівщині. Окрім того, трикутники – це певний напрям, адже наша область не стоїть на місці.

В цьому логотипі є дуже широкий асоціативний ряд. Спеціально для цього ми робили його більш абстрактним. Чому люди бачать у ньому шину чи ще щось? Та тому, що це весело. Люди люблять якусь тему для хайпу, лайків, коментів. Якщо логотип викликає емоцію, викликає інтерес, людям хочеться його коментувати – це класний логотип. Гірше було б, якби його всі проігнорували.

Задача логотипа – ідентифікація, впізнаваність, запам’ятовуваність. Він не потрібний для того, що повісити його на стіну і розглядати в ньому символи. Він повинен працював по-інакшому. Люди вибирають той логотип, який їм подобається, а не той, що буде працювати і давати результат. Якби всі речі затверджувати люди, тоді для чого потрібні експерти?

Треба сприймати все разом: текст, зображення, фон, логотип, як це все подано. Коли це все працює разом, тоді виникає якась емоція, реакція, відкладається в пам’яті. З часом цей логотип приживеться. Мемчики пройдуть, а він залишиться в пам’яті. Логотип не має всім подобатись, він має працювати».

Фото: Facebook