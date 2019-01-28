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Львівщина отримала новий логотип регіону

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Сьогодні, 28 січня, презентували новий брендбук Львівської області, який включає в себе новий логотип та слоган. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Ми виходимо на новий рівень позиціонування нашого регіону не лише на території України, а й за межами держави. Завершився важливий етап роботи, і ми презентуємо новий дизайн брендбуку Львівської області. До розробки цього брендбуку поставились особливо ретельно, заклавши в основи нашу ідентичність з часів Галицько-Волинського князівства.  Але в центрі всього, беззаперечно, є люди, які живуть на Львівщині і рухають її розвиток вперед. Ці люди цілеспрямовані, впевнені та професійні, тобто, люди дії», – розповів директор департаменту міжнародного співробітництва Роман Шепеляк.

Основною метою створення брендбуку є формування і підтримка позитивного сприйняття регіону серед мешканців регіону та іноземних туристів і партнерів.

Фото: ЛОДА

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