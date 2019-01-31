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Вчора ворог сім разів обстрілював позиції українських захисників

Соломія Григор'єва

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Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає Львівський портал.

 

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” обстріли позицій українських захисників велися з ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Павлопіль. міста Мар’їнка, населеного пункту Новомихайлівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник стріляв з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кряківка, в районі Хутора Вільний, в районі міста Попасна, в районі населеного пункту Кримське.

Також біля Кримського ворог бив із зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У.

Діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено за допомогою ПТРК “Стугна-П”.

Особовий склад розрахунку “Стугна-П” поданий до нагородження.

За даними розвідки, 30 січня, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних не постраждав.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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