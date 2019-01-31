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В аеропорту «Львів» гасили літак й рятували пасажирів

Андрій Котенський

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На території Міжнародного аеропорту «Львів» відбувся навчально-методичний збір керівного складу цивільного захисту Львівщини на якому відпрацювали гасіння літака й порятунку пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту «Львів».

Метою навчання було вдосконалення взаємодії між підрозділами ГУ ДСНС України у Львівській області та ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» при реагуванні на авіаційну подію з повітряним судном в аеропорту та зоні його відповідальності.

До показових навчань було залучено 25 одиниць техніки та більше 100 чоловік особового складу аеропорту Львів, ДСНС, медицини катастроф та Львівського ДМСК.

В ході навчально-методичного збору було проведено шикування учасників та огляд зразків техніки і спорядження на стоянці автотранспорту на привокзальній площі аеропорту.

Також проведено показові навчання пошуково-рятувальними силами при аварійній посадці повітряного судна на внутрішній території аеропорту, ліквідацію пожежі повітряного судна та рятування людей на території стоянки літаків підприємства «Львівські авіалінії», проведено дії при виявленні джерела іонізуючого випромінювання.

Фото: МА «Львів»

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