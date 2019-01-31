У Новому Роздолі 24-річний молодик зарізав власну бабусю

В Новому Роздолі поліцейські затримали 24-річного зловмисника, який вбив свою бабусю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 31 січня, близько 11.00 год. в Новороздільське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі на вулиці Степана Бандери виявлене тіло жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті.

«Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила особу покійної – 76-річної місцевої мешканки. На її тілі правоохоронці виявили 9 ножових поранень. Попередньо встановлено, що до смерті пенсіонерки причетний її онук, 24-річний житель Нового Роздолу. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу», – розповідають у поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування . Призначено низку експертиз.