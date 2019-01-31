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У Яворові вщент згорів «Ланос»: у салоні виявили тіло чоловіка

Соломія Головіна

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В Яворові після пожежі у гаражі в згорілому автомобілі виявили тіло 48-річного місцевого мешканця. Наразі правоохоронні органи з’ясовують всі обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Так, сьогодні близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражі на вулиці Івана Хрестителя сталася пожежа.

На місце події прибули працівники групи реагування та слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в салоні автомобіля «Деу Ланос» було виявлено тіло 48-річний місцевий мешканець без ознак життя.

Правоохоронці з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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