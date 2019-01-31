У Львові судитимуть псевдожурналіста

Слідчим відділом Сихівського відділу поліції, при супроводі УСБУ у Львівській області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 57-річного львів’янина, колишнього працівника органів внутрішніх справ, у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті та приниження національної честі та гідності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що підозрюваний упродовж 2014-2016 років систематично виконував замовлення іноземних інформаційних агенцій, які діють на території Російської Федерації.

Зловмисник, позиціонував себе українським журналістом, проте, готував тенденційні статті антиукраїнського характеру, які за своїм змістом принижують національні почуття українців, заперечують їх право на власну державність і самостійність у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питаннях.

Підозрюваний, через засоби масової інформації публічно поширював думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність та спрямований на розпалювання національної ворожнечі та ненависті між українською та іншими спільнотами (на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань).

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Сихівського районного суду Львова для розгляду по суті.

Довідково: згідно санкції статті вказане кримінальне правопорушення карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.