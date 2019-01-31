ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові судитимуть псевдожурналіста

Андрій Котенський

|

Слідчим відділом Сихівського відділу поліції, при супроводі УСБУ у Львівській області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 57-річного львів’янина, колишнього працівника органів внутрішніх справ, у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті та приниження національної честі та гідності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що підозрюваний упродовж 2014-2016 років систематично виконував замовлення іноземних інформаційних агенцій, які діють на території Російської Федерації.

Зловмисник, позиціонував себе українським журналістом, проте, готував тенденційні статті антиукраїнського характеру, які за своїм змістом принижують національні почуття українців, заперечують їх право на власну державність і самостійність у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питаннях.

Підозрюваний, через засоби масової інформації публічно поширював думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність та спрямований на розпалювання національної ворожнечі та ненависті між українською та іншими спільнотами (на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань).

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Сихівського районного суду Львова для розгляду по суті.

Довідково: згідно санкції статті вказане кримінальне правопорушення карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...