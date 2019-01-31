Розробники нового логотипу Львівщини сказали, що за жодних умов його не видозмінюватимуть

Головний розробник нового логотипу Львівщини Володимир Блажівський сказав, що не зважаючи на критимуть мешканців області, жодних змін у дизайн лого вноситись не буде. Про це він заявив сьогодні, 31 січня, під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

Дизайнер розповів, що над брендбуком Львівщини близько року часу працювало більше 10 людей. Вони проводили детальний аналіз регіону, розробляли безліч варіантів, але кінцевий логотип, який зара активно обговюрюють мешканці області, був найкращим. Володимир Блажівський вважає, що він є хорошим, тому ніяких поправок не потребує.

«Якщо логотип викликає емоцію, викликає інтерес, людям хочеться його коментувати – це класний логотип. Гірше було б, якби його всі проігнорували.

Задача логотипа – ідентифікація, впізнаваність, запам’ятовуваність. Він не потрібний для того, щоб повісити його на стіну і розглядати в ньому символи. Люди вибирають той логотип, який їм подобається, а не той, що буде працювати і давати результат. Якби всі речі затверджувати люди, тоді для чого потрібні експерти?

Треба сприймати все разом: текст, зображення, фон, логотип, як це все подано. Коли це все працює разом, тоді виникає якась емоція, реакція, відкладається в пам’яті. З часом цей логотип приживеться. Мемчики пройдуть, а він залишиться в пам’яті. Логотип не має всім подобатись, він має працювати», – запевнив він.

Його думку розділяє і директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Роман Шепеляк.

«У нас виникла необхідність створити бренд Львівщини. Ми почали цю розробку минулого року, звернулися до команди спеціалістів, адже ми б не могли довірити виконання цієї справи будь-кому», – додав чиновник.

Також Роман Шепеляк сказав, що остаточно затверджувати логотип буде керівник Львівської облдержадміністрації, але Олегові Синютці він подобається.

Додамо, що презентація нового брендбуку Львівської області буде десь на початку березня цього року, проте з його візуалізацією можна ознайомитись тут .

Більше про опис логотипу і пояснення, чому він виглядає саме так, можна прочитати за посиланням.