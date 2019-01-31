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Під Львовом 26-річний чоловік побив та пограбував вагітну жінку

Вероніка Рой

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У вівторок, 29 січня, у селі Зубра, що під Львовом, 26-річний чоловік побив та пограбував вагітну жінку. Зловмисника затримали та посадили під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, інцидент трапився близько 12:30 години у під’їзді житлового будинку в селі Зубра.

«Встановлено, що зловмисник бризнув 31-річній вагітній жінці у обличчя газовим балончиком та завдав декілька ударів по голові, а коли потерпіла впала на землю, чоловік зірвав золотий ланцюжок і браслет, а також викрав сумку з мобільним телефон та грошима», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За вказаним фактом правоохоронці внесли відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений повторно, поєднаний із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я), а вчора, 30 січня 2019 року, правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Фото: Ігоря Зінкевича

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