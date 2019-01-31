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Патрульні затримали 32-річного чоловіка, який розтрощив чужий автомобіль

Вероніка Рой

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У Львові патрульні затримали чоловіка, який з невідомих причин розтрощив чужий автомобіль на вулиці Блажкевича та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Інспектори приїхали на місце та побачили автомобіль, в якого були побиті вікна та інші пошкодження. Офіцери почали перевіряти внутрішні двори будинків та виявили чоловіка, руки якого були в крові. До особи підійшли та попросили розповісти, чому в нього тече кров. Раптово чоловік почав втікати, проте десь через 30 метрів його наздогнали патрульні та затримали», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають патрульні, затриманий зізнався, що це він пошкодив автомобіль, проте мотиву такого вчинку не пояснив. В подальшому 32-річного громадянина передали слідчим.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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