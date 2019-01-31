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На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

Соломія Григор'єва

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У Пустомитівському районі внаслідок пожежі у будинку загинув власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 30 січня, о 20.55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району в цегляному трьохповерховому житловому будинку.

На місці пожежі виявлено тіло 80-річного власника.

Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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