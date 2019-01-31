На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

У Пустомитівському районі внаслідок пожежі у будинку загинув власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
Вчора, 30 січня, о 20.55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району в цегляному трьохповерховому житловому будинку.
На місці пожежі виявлено тіло 80-річного власника.
Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Соломія Григор'єва