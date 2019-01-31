На Львівщині прикордонники затримали двох нелегалів з Індії

Прикордонники затримали двох громадян Індії, які намагались нелегально перетнути українсько-польський кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Інформацію про появу двох іноземців на ділянці відділу «Шегині» прикордонники Мостиського загону отримали від місцевого жителя.

«На пошуки порушників одразу ж було вислано групу реагування, яка й затримала нелегалів. В одного з іноземців були відсутні будь які документи. Втім, подальші перевірочні заходи дали можливість з’ясувати, що обидва є громадянами Індії і вони планували незаконно дістатися Польщі в обхід пункту пропуску», – йдеться у повідомленні.

Наразі нелегальних мігрантів доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин здійснення ними правопорушень та складання адміністративних документів. Тривають фільтраційні заходи.