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Міськраду Львова просять поліпшити транспортне сполучення в районі новобудов на Пасічній

Наталя Дуляба

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Львів’яни скаржаться на відсутність транспортного сполучення мікрорайону, який активно зводять неподалік від «кільця ДБК», із іншими частинами міста. Петицію до міськради Львова із проханням владнати цю проблему зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Як наголошує авторка петиції Тетяна Кордіяка, сьогодні мешканці житлового комплексу «Пасічний» не можуть повноцінно дістатися громадським транспортом в інші частини міста.

«Найближча зупинка знаходиться на вулиці Зеленій (вул. Зубрівська) на відстані майже 1 кілометр. Прохід цією дорогою у дощову погоду, в темну пору доби є неможливим. Крім цього, навіть із вулиці Зубрівської відсутнє сполучення з залізничним вокзалом, районом вулиці Сахарова, Городоцької, Героїв УПА», – пояснює Тетяна Кордіяка.

Зазначимо, що 6 багатоповерхівок житлового комплексу «Пасічний» вже є заселені, два будинки зараз перебувають на стадії завершення. Навпроти нього будується ще один комплекс,Villa Magnolia, який фактично також позбавлений транспортного сполучення.

«Проблему могло б вирішити облаштування зупинки громадського транспорту на перехресті вулиць Пасічна-Пирогівка поруч із комплексом та внесення змін в схеми транспортної системи міста», – йдеться у  петиції.

За тиждень під петицією підписались майже 200 львів’ян. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно набрати 500 голосів.

Як з’ясував Львівський портал із відкритих джерел, авторка петиції Тетяна Кордіяка є наближеною до будівельного бізнесу Львова. Вона є головним спеціалістом Адвокатського об’єднання у сфері нерухомості.

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