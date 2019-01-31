Міськраду Львова просять поліпшити транспортне сполучення в районі новобудов на Пасічній

Львів’яни скаржаться на відсутність транспортного сполучення мікрорайону, який активно зводять неподалік від «кільця ДБК», із іншими частинами міста. Петицію до міськради Львова із проханням владнати цю проблему зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Як наголошує авторка петиції Тетяна Кордіяка, сьогодні мешканці житлового комплексу «Пасічний» не можуть повноцінно дістатися громадським транспортом в інші частини міста.

«Найближча зупинка знаходиться на вулиці Зеленій (вул. Зубрівська) на відстані майже 1 кілометр. Прохід цією дорогою у дощову погоду, в темну пору доби є неможливим. Крім цього, навіть із вулиці Зубрівської відсутнє сполучення з залізничним вокзалом, районом вулиці Сахарова, Городоцької, Героїв УПА», – пояснює Тетяна Кордіяка.

Зазначимо, що 6 багатоповерхівок житлового комплексу «Пасічний» вже є заселені, два будинки зараз перебувають на стадії завершення. Навпроти нього будується ще один комплекс,Villa Magnolia, який фактично також позбавлений транспортного сполучення.

«Проблему могло б вирішити облаштування зупинки громадського транспорту на перехресті вулиць Пасічна-Пирогівка поруч із комплексом та внесення змін в схеми транспортної системи міста», – йдеться у петиції.

За тиждень під петицією підписались майже 200 львів’ян. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно набрати 500 голосів.

Як з’ясував Львівський портал із відкритих джерел, авторка петиції Тетяна Кордіяка є наближеною до будівельного бізнесу Львова. Вона є головним спеціалістом Адвокатського об’єднання у сфері нерухомості.