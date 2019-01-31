Мерія оголосила конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова»

З ініціативи постійної депутатської комісії екології та природокористування Львівської міської ради у Львові, 1 лютого стартує конкурс проектів «Благоустрій джерел Львова». Конкурс оголошується виключно щодо джерел, розташованих на території міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Метою конкурсу є: визначення пріоритету по виконанні робіт з благоустрою джерел; вирішення принципів благоустрою та естетичного оформлення території навколо джерел; привернення уваги суспільства до природоохоронних проблем; виховання толерантної поведінки у дітей на природоохоронних та рекреаційних територіях; популяризація природоохоронних цінностей; розвиток творчого потенціалу; виявлення та підтримка талановитих людей.

Учасником конкурсу може стати будь-яка людина, яка досягла 16 років чи група людей. Конкурс оголошується виключно щодо джерел, розташованих на території м. Львова.

Конкурсні роботи (малюнки+орієнтовний кошторис не більше 500 тис. грн.) мають стосуватися теми: «Благоустрій джерел Львова».

Вимоги до робіт учасників конкурсу: розмір роботи має чітко визначений формат — А3; наявність орієнтовної кошторисної частини; короткий опис природоохоронного ефекту; відповідність роботи темі конкурсу; естетичне оформлення конкурсної роботи; на кожній конкурсній роботі необхідно зазначити: назву роботи (українською мовою); місце розміщення джерела; прізвище, повне ім’я та вік автора конкурсної роботи, контактні дані (українською мовою).

Термін подання робіт до 15 лютого 2019 року включно за адресою: 79 006, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 437.

Переможці конкурсу отримають: І місце — реалізацію свого проекту та подяку постійної депутатської комісія екології та природокористування Львівської міської ради; ІІ та ІІІ місця — подяки постійної депутатської комісії екології та природокористування Львівської міської ради та у випадку залишку коштів від реалізації проекту, що отримав І місце, реалізацію проекту, що отримав ІІ чи ІІІ місце за рішенням журі.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 297−57−82 або 297−59−82.