Чому ходити пішки корисно для здоров’я: пояснює МОЗ

Під час ходіння ми не тільки переміщаємось в певну локацію, а й покращуємо наше здоров’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона заявила, що ходити пішки корисно, бо:

це хороше тренування для серця та судин

покращує аеробні можливості — тобто наше тіло здатне краще поглинати та використовувати кисень

впливає на якість, легкість та швидкість виконання щоденних справ

зменшує стрес та тривожність

допомагає підтримувати здорову вагу

Також, за словами Уляни Супрун, ходьба – це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Водночас її можна просто інтегрувати в повсякденне життя — не потрібні спеціальне обладнання чи підготовка, аби «потренуватись».

«Для того, щоб отримувати користь для здоров’я — достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Адже, коли ми мало рухаємось та багато сидимо — організм буквально «вимикається». Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки», – пояснює очільниця МОЗ.

Також вона додає , що у випадку, якщо у вас немає часу відвідувати зал чи займатись спортом — просто ходіть. Ходіння пішки впливає на багато факторів ризику: