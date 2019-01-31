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Чому ходити пішки корисно для здоров’я: пояснює МОЗ

Вероніка Рой

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Під час ходіння ми не тільки переміщаємось в певну локацію, а й покращуємо наше здоров’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

Вона заявила, що ходити пішки корисно, бо:

  • це хороше тренування для серця та судин
  • покращує аеробні можливості — тобто наше тіло здатне краще поглинати та використовувати кисень
  • впливає на якість, легкість та швидкість виконання щоденних справ
  • зменшує стрес та тривожність
  • допомагає підтримувати здорову вагу

Також, за словами Уляни Супрун, ходьба – це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Водночас її можна просто інтегрувати в повсякденне життя — не потрібні спеціальне обладнання чи підготовка, аби «потренуватись».

«Для того, щоб отримувати користь для здоров’я — достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Адже, коли ми мало рухаємось та багато сидимо — організм буквально «вимикається». Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки», – пояснює очільниця  МОЗ.

Також вона додає , що у випадку, якщо у вас немає часу відвідувати зал чи займатись спортом — просто ходіть. Ходіння пішки впливає на багато факторів ризику:

  • високий тиск ➡через зниження артеріального тиску у спокої
  • високий рівень холестерину ➡зниження ризику появи інсульту та ішемічної хвороби серця
  • діабет ➡через підвищену чутливість до інсуліну
  • надмірну вагу або ожиріння ➡через збільшення витрат енергії та пришвидшення метаболізму
  • стрес та тривожність ➡через поліпшення настрою
  • при порушеннях опорно-рухового апарату, таких як біль у попереку ➡ через зниження запалення і болю

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