Частина Сихова сьогодні без гарячої води

Станом на ранок 31 січня гарячу воду отримують 1084 споживачів підприємства. Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 24 будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

У зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплообмінників гарячого водопостачання у ЦТП-10 на вул. Кавалерідзе, 1а призупинено подачу гарячої води до будинків вул. Кавалерідзе, 1, 5, 7, 9, 9а, вул. Сихівська, 1, 3, вул. Полуботка, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 31 січня, до кінця дня.

Також у зв’язку із ремонтними роботами по ліквідації пориву трубопроводу гарячого водопостачання, призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Стрийська, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 65. Завершити ремонтні роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 31 січня, до кінця дня.