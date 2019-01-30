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Жителів Львівщини запрошують долучатись до флешмобу #ягодуюптахів

Соломія Григор'єва

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Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадмінстрації запрошує долучатись до флешмобу #ягодуюптахів та спільними зусиллями підтримувати пташок, що залишись на зиму в холоді, передає Львівський портал.

 

Зазначимо, що до флешмобу може долучитися будь-хто. Усі, хто долучається до акції, усіляко сприяє підгодівлі птахів: облаштовує та виготовляє власні годівнички та наповнює їх різноманітними кормами.

В січні до флешмобу долучилися РЛП «Верхньодністровські Бескиди», НПП «Північне Поділля», Дрогобицька ЗОШ I-III ступенів №15 та Старосамбірський ДНЗ№1.

Більше фото за хештегом #ягодуюптахів за посиланням.

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