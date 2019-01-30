У Стрию п’яний водій в’їхав у дерево: є травмовані

На Львівщині нетверезий водій в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП був травмований пасажир легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 29 січня, близько 22.40 на вулиці Шевченка у місті Стрий. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес», 34-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, після чого автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав пасажир «Мерседеса», 31-річний стриянин. Також встановлено, що на момент скоєння ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють обставини події, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.