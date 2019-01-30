У потужній ДТП на Одещині загинуло двоє молодих поліцейських

На Одещині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинуло двоє молодих людей – працівників поліції, а ще четверо осіб були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі, вантажного та легкового автомобілів сталася вчора ввечері близько 19.00, на автошляху Одеса – Овідіополь, біля Гребного каналу.

«Встановлено, що у ДТП загинули двоє пасажирів маршрутного таксі – молодий чоловік та дівчина. Вони обоє – працівники поліції», – йдеться у повідомленні.

Розслідування причин аварії триває.

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Як уточнили правоохоронці, слідчі Олег Лисюк та Лариса Крамаренко загинули перебуваючи у маршрутному автобусі «Кароліно – Бугаз – Одеса» на автодорозі поблизу села Нова Долина Овідіопольського району Одещини.

Рядовій поліції Ларисі Крамаренко було 24 роки.

Старшому лейтенанту поліції Олегу Лисюку було 22 роки. Без батька залишилася маленька донечка.