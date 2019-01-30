У Львові з розмахом святкуватимуть Китайський Новий рік. Програма

З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового року у Львові. Варто зазначити, що цього року свято пройде неабияк помпезно,- три сцени, яскрава шоу-програма на трьох локаціях, презентації, арт-виставка та гучні вечірки протягом п’яти днів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Подія охопить площу Ринок, де знаходитиметься головна сцена та відбуватиметься основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих Китайських драконів, грандіозне вогняне світлове шоу. На великому екрані усі охочу зможуть побачити трансляцію, зі святкування Нового 2019 року, з найбільших міст Китайської народної республіки.

Ще однією локацією зі святковим декором у китайському стилі стане Львівський палац мистецтв. Де проходитиме виставка фотосвітлин присвячена Китаю та Україно-Китайській дружбі. А в дворі Палацу мистецтв, на великій сцені виступатимуть українські та китайські колективи, а ще можна буде зігрітися глінтвейном та скуштувати традиційні східні страви.

Третьою локацією стане площа за Арсеналом, там усі охочі зможуть фотографуватися біля великої фотозони, а неповторний настрій, під сучасну електронну музику, створюватимуть топ-діджеї нашого міста.

4 лютого площа Ринок перетвориться на великий майданчик масових гулянь, усіх охочі львів’яни та гості міста, зможуть зустріти Новий 2019 рік, на площі пройде яскрава хода вогняних драконів.

Львів’ян очікуватиме презентація пива та наливок виготовлених у Львові за прадавніми китайськими рецептами. А, також, презентація львівського чудо-поїзда, який «заговорить» китайською мовою.

З 1 по 5 лютого в найбільшому нічному клубі міста – Malevichnightclub, відбуватимуться масштабні вечірки у китайському стилі, а також феєричне відкриття події та зустріч Нового 2019 року за китайським календарем.

Організаторами заходу, вкотре, виступила Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва». Подія відбувається за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури КНР, а також за сприяння Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради.

Програма святкування Китайський Новий рік 2019

01/02 (п’ятниця)

Пл. Ринок

11:00 – Відкриття Китайського новорічного ярмарку;

12:00 – Представлення чудо-поїзда зі синхронним аудіоперекладом на китайську мову. Презентаційний тур для журналістів вулицями міста (площа перед Ратушою);

Malevich night club

22:00 – Урочисте відкриття святкування Китайського Нового Року в Україні. Виступ почесних гостей. Шоу-програма, святкова хода китайських драконів.

02/02 (субота)

пл. Ринок

11:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарок.

15:00 – 20:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, трансляція святкування Нового 2019 року з найбільших міст КНР, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Хода китайських вогняних драконів;

18:00 – Презентація пива та наливок виготовлених за прадавніми китайськими рецептами.

Львівський палац мистецтв

10:00 – 20:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – Відкриття виставки фотосвітлин присвяченої Китаю та Україно -Китайській дружбі;

15:00 – 19:00 – Велика сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Світлодіодне танцювальне шоу. Танцювальні колективи.

17:00 – Презентація пива та наливок виготовлених за прадавніми китайськими рецептами.

Площа за Арсеналом

16:00 – 20:00 – Китайський новорічний ярмарок авторської та крафтової кухні від холдингу емоцій «!FEST» ;

16:00 – 20:00 –Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Фотозона.

03/02 (неділя)

пл. Ринок

11:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – 19:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, трансляція святкування Нового 2019 року з найбільших міст КНР, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Хода китайських вогняних драконів;

Львівський палац мистецтв

10:00 – 20:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – 18:00 – Велика сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом.

Площа за Арсеналом

16:00 – 20:00 – Китайський новорічний ярмарок авторської та крафтової кухні від холдингу емоцій «!FEST» ;

16:00 – 20:00 –Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Фотозона.

04/02 (понеділок)

пл. Ринок

11:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – 20:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, трансляція святкування Нового 2019 року з найбільших міст КНР, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом. Майстер-класи по приготуванню китайських страв.

19:00 – Офіційна зустріч Китайського нового року.Виступи почесних гостей. Вогняне світлове шоу та хода китайських вогняних драконів;

18:00 – 21:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, конкурси, розіграші китайських традиційних сувенірів, трансляція святкування Нового 2019 року з найбільших міст КНР, Dj-сет, масові гуляння під відкритим небом.

Malevich night club

00:00 – Зустріч Нового 2019 року за Китайським календарем. Новорічна ніч. Шоу-програма. After party.

05/02 (вівторок)

Malevich night club

23:00 – Офіційне закриття святкування Китайського Нового Року в Україні. After party.