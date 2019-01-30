ОСТАННІ НОВИНИ

У Академії сухопутних військ відбулись збори керівників військових частин ЗСУ

Андрій Котенський

|

На базі навчальних підрозділів Національної академії сухопутних військ відбулись збори з керівним складом військових частин Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

 

Захід відбувся під керівництвом заступника командувача Сухопутних військ ЗС України з бойової підготовки – начальника управління бойової підготовки генерал-лейтенанта Андрія Грищенка та начальника управління бойової підготовки – заступника начальника Головного управління підготовки ЗС України полковника Олексія Тарана. Участь у зборах взяли понад півтори сотні офіцерів Вітчизняного війська, які обіймають посади заступників командирів, начальників відділень бойової підготовки у військових частинах всіх видів Збройних Сил та окремих родів військ.

Метою зборів була демонстрація сучасних об’єктів навчально-матеріальної бази 184-го Навчального центру й Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що входять до складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також ознайомлення офіцерів із новітніми формами та методами підготовки солдатів, сержантів й тактичних підрозділів, зокрема за стандартами НАТО.

Відкриваючи збір, генерал-лейтенант Андрій Грищенко наголосив, що 2019 рік в Збройних Силах України оголошений роком індивідуальної підготовки.

«Індивідуальна підготовка є наріжним каменем загальної підготовленості підрозділів Вітчизняного війська. Втім, слід усвідомити, що якість повинна привілеювати над кількістю. За останні роки можливості вишколу українських воїнів зросли в рази. В цьому можна особисто переконатись, перебуваючи тут, на Львівщині, у навчальних підрозділах Національної академії сухопутних військ», – зазначив він.

За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗС України з бойової підготовки – начальника управління бойової підготовки, учасники зборів мають гарну нагоду ознайомитись із сучасними об’єктами навчально-матеріальної бази, перейняти безцінний досвід підготовки особового складу за принципово новими стандартами та з використанням передових технологій, щоб в подальшому запровадити їх у свої військових частинах.

Так, під час перебування на Львівщині учасники зборів оглянули можливості нещодавно створених Школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів та Школи пожежників, 49-го Навчального центру розвідки, Центру імітаційного моделювання бойових дій тощо. Також офіцери побували на практичних заняттях із застосуванням новітніх технологій підготовки артилерійських та піхотних підрозділів, зокрема, із застосуванням пневматичної зброї. Окрім того, їм було продемонстровано унікальний навчально-тренувальний комплекс «Бій в місті», ділянки сучасного військового стрільбища, аудиторна та спортивні бази й багато іншого.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...