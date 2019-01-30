Судді-«коляднику» Зваричу відмовили в умовно-достроковому звільненні

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 на ухвалу Галицького районного суду Львова від 11 липня 2018 року щодо умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання засудженого колишнього судді Ігоря Зварича. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Тернопільського апеляційного суду.

Відповідно до матеріалів справи, Зварич І.С., перебуваючи на посаді судді та голови Львівського апеляційного адміністративного суду, у період з 2007 по 2008 роки отримав 963 тис. грн хабарів.

Вироком Оболонського районного суду м. Києва від 19 вересня 2011 року, з урахуванням ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 6 листопада 2012 року, Зварича І.С. визнаного винним в отриманні хабара в особливо великому розмірі та свідомо неправдивому повідомленні про злочин і засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посаду судді та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Ухвалою Оболонського районного суду Києва від 30 грудня 2015 року Зваричу І.С. зараховано в строк відбування покарання перебування в установах попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі та звільнено від відбування покарання як такого, що повністю відбув покарання.

Судом встановлено, що з 22 січня 2016 р. засуджений перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області. Строк відбування покарання завершувався 10 січня 2019 р.

Задовольняючи подання начальника Галицького районного сектору з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області про звільнення Зварича І.С., суд першої інстанції виходив з того, що засуджений відбув понад 3/4 строку додаткового покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Своє рішення місцевий суд обґрунтував тим, що останній надавав безкоштовну правову допомогу громадянам, а також оскаржив постанову про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду, тобто вчиняє дії, спрямовані на поновлення на роботі.

З даним висновком колегія суддів не погоджується, оскільки оскарження Зваричем І.С. постанови Верховної Ради України від 18.12.2008 №698-VI про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду хоч і є діями, спрямованими на поновлення на роботі, але не підтверджують його сумлінне ставлення до праці.

Також не може бути підтвердженням сумлінного ставлення до праці характеристика, видана виконавчим директором адвокатського об’єднання «Павленко і партнери», відповідно до якої Зварич І.С. під час перебування у Менській колонії №91 (смт. Макошине Менського району Чернігівської області), надавав безкоштовну правову допомогу місцевим жителям, оскільки він не був офіційно працевлаштований в цій організації.

Інших даних стосовно працевлаштування та сумлінного ставлення до праці Зварича І.С. не встановлено.

За таких обставин колегія суддів Тернопільського апеляційного суду приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 слід задовольнити, а ухвалу Галицького районного суду м. Львова про умовно-дострокове звільнення Ігоря Зварича – скасувати.

Нагадаємо, що у грудні 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти тогочасного голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігора Зварича за звинуваченням у хабарництві. Його підозрювали в одержанні хабара у сумі 100 тис. доларів.

Тоді ж під час обшуків були вилучені 1 млн доларів і 2 млн гривень. Виявлені суми коштів Ігор Зварич пояснив тим, що мав намір передати їх церкві на допомогу малозабезпеченим. Ще частина коштів, за його словами, мала піти на ремонт приміщення суду. Появу таких сум грошей він, зокрема, пояснив тим, що у його кабінеті «засіяли». Відтак його почали називати «колядником».

Якийсь час Ігор Зварич переховувався від правоохоронців. Згодом, у березні 2009 року, його затримали, а у вересні 2011 року Ігоря Зварича засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, його позбавили права займати посади судді та посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у державних установах строком на 3 роки.

У липні 2015 року начальник Менської колонії дозволив Ігорю Зваричу проживати разом з сім’єю в смт. Макошине.

23 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон “Про удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув’язнення в строк покарання”, який відомий як «закон Савченко». Цей закон зобов’язав суди враховувати засудженим кожен день, проведений в слідчих ізоляторах за два дня відбування покарання.

17 січня 2016 року з’явилося повідомлення про те, що суддя-колядник Зварич, завдяки саме цьому закону, був звільнений.

Додамо, що в СІЗО він провів більше як 3 роки.