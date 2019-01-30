СБУ затримала псевдоволонтерів на Львівщині

На Львівщині СБУ затримала шахраїв-псевдоволонтерів, які заволоділи конфіскатом під виглядом допомоги для Операції об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

За даними відомства, співробітники Управління СБ України у Львівській області затримали групу шахраїв-псевдоволонтерів, які намагалися привласнити конфісковані митницею товари під виглядом безоплатної допомоги підрозділам, що задіяні в операції Об’єднаних сил.

Як встановили оперативники спецслужби, для цього троє мешканців Київщини та громадянин РФ підробили документи військових частин, розташованих на Донеччині.

Співробітники СБУ затримали псевдоволонтерів поблизу державного кордону, коли ті намагалися отримати конфіскований товар на суму майже 300 тисяч гривень. Серед речей, якими хотіли заволодіти зловмисники – тарілки, каструлі, жіночі светри та дитячі іграшки.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність зловмисників до скоєння подібних злочинів, зокрема у інших регіонах України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.