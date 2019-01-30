ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ затримала псевдоволонтерів на Львівщині

Андрій Котенський

|

На Львівщині СБУ затримала шахраїв-псевдоволонтерів, які заволоділи конфіскатом під виглядом допомоги для Операції об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

 

За даними відомства, співробітники Управління СБ України у Львівській області затримали групу шахраїв-псевдоволонтерів, які намагалися привласнити конфісковані митницею товари під виглядом безоплатної допомоги підрозділам, що задіяні в операції Об’єднаних сил.

Як встановили оперативники спецслужби, для цього троє мешканців Київщини та громадянин РФ підробили документи військових частин, розташованих на Донеччині.

Співробітники СБУ затримали псевдоволонтерів поблизу державного кордону, коли ті намагалися отримати конфіскований товар на суму майже 300 тисяч гривень. Серед речей, якими хотіли заволодіти зловмисники – тарілки, каструлі, жіночі светри та дитячі іграшки.

Тривають слідчі дії. Встановлюється причетність зловмисників до скоєння подібних злочинів, зокрема у інших регіонах України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...