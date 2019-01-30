Правоохоронці затримали серійного злодія з Червонограда

На Сокальщині поліцейські викрили зловмисника, причетного до семи крадіжок з магазинів. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Сокальське відділення поліції звернувся 36-річний житель міста Червоноград. Чоловік повідомив, що невідома особа вночі 21 січня, пошкодивши вікно, проникла в приміщення торговельного павільйону, яке знаходиться в одному із сіл району, та викрала звідти товари і гроші.

Як встановили правоохоронці, до цієї та ще шести крадіжок з магазинів та банкетної зали причетний раніше судимий 43-річний житель Червонограда.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування. Встановлюється причетність зловмисника до скоєння інших кримінальних правопорушень.