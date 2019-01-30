Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

За минулу добу, 29 січня, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка;

з автоматичних гранатометів – поблизу селища Богданівка;

з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове;

з гранатометів різних систем – поблизу селища Новомихайлівка.

у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «північ» противник обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське;

з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Катеринівка;

з великокаліберних кулеметів – в районі селища Луганське;

з мінометів калібру 82 мм. та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту хутір Вільний.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосувуючи чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 29 січня, чотирьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення. Крім того, українськими захисниками знищено військову вантажівку КАМАЗ з озброєнням та матеріально-технічними засобами противника. Також, в ході розвідувальних заходів на Докучаєвському напрямку було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено:

ПТРК «Фагот» – 1шт.;

РПГ-18 – 1шт.;

НСВ-12,7 «Утьос» – 1 шт.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.