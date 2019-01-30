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Мінекономрозвитку запускає реєстр імпортозаміщення та кооперації в ОПК

Андрій Котенський

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Кабінет Міністрів затвердив розроблений Мінекономрозвитку Порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Проект відповідної постанови розроблено з метою активізації процесів імпортозаміщення та розвитку кооперації підприємств ОПК України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

 

За даними відомства, реалізація ініціативи Мінекономрозвитку дозволить сформувати єдину базу даних виробників та користувачів продукції оборонного призначення, поставки якої в Україну повністю або частково зупинені – критичний імпорт. Передбачено також, що єдина база виробників продукції оборонного призначення допоможе розширити коопераційні зв’язки між ними, що дозволить завантажити власні виробничі потужності та покращить освоєння виробництва нової продукції.

Затверджений Урядом Порядок визначає вимоги щодо інформації, яка подається підприємствами для включення їх до Реєстру. Внесення інформації та відомостей щодо підприємств ОПК та ведення самої бази Реєстру здійснює Мінекономрозвитку.

Довідково

Мінекономрозвитку продовжує реалізацію важливих заходів щодо імпортозаміщення та збільшення власного виробництва критичних комплектуючих і матеріалів в ОПК, що визначено у Державній цільовій програмі реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року.

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