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Львівські патрульні затримали юнака зі зброєю і наркотиками

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, орієнтовно о 02:00 год. інспектори отримали інформацію про те, що на вул. Патона ходить підозрілий чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Екіпаж виявив особу, яка підпадала під опис. Чоловіка зупинили, щоб поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки в 22-річного мешканця Львівської області виявили кобуру, а в ній – предмет, схожий на пістолет. У задній кишені у нього був згорток із речовиною, ймовірно, наркотичного походження», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції та експерта, який вилучив кристалоподібну речовину та зброю.

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