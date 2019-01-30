Львівські патрульні затримали юнака зі зброєю і наркотиками

Сьогодні вночі, орієнтовно о 02:00 год. інспектори отримали інформацію про те, що на вул. Патона ходить підозрілий чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Екіпаж виявив особу, яка підпадала під опис. Чоловіка зупинили, щоб поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки в 22-річного мешканця Львівської області виявили кобуру, а в ній – предмет, схожий на пістолет. У задній кишені у нього був згорток із речовиною, ймовірно, наркотичного походження», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції та експерта, який вилучив кристалоподібну речовину та зброю.