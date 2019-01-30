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Через витік на Польовій частина львівських будинків наразі без води

Соломія Григор'єва

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Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять роботи з ліквідації витоку на вулиці Польова, 29, відтак частина вулиць міста поки без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з проведенням робіт, сьогодні, 30 січня, до 15.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Ковельська, Ребета, Гамалії, Таращанська, Потелицька, Молочна, Новознесенська, Металістів, Пластова, Хмельницького, 116 — 164 і 159 — 201, Зустрічна, Кошова, Щоголева, Горіхова, Бодянського, Миргородська, Петрусенко, Теребовлянська, Навої, Корейська, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменська, Гнатевича, Крайня, Милятинська, Старознесенська, Польова та прилеглих до них.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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