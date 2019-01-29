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Які спеціалісти в Україні отримують зарплати вище середніх

Вероніка Рой

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Середня заробітна плата в Україні в грудні сягнула 10 573 грн, що в 2,8 рази більше за показник мінімальної зарплати.  Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає Урядовий портал.

 

Повідомляється, що зростання реальної зарплати за грудень до листопада склало 14,5%. Зростання по року становить 9,7%.

У галузевому розрізі зарплати в промисловості склали у середньому 11563 грн. Суттєво вище за середні були зарплати в секторі ІТ (15518 грн), науково-технічній діяльності (15490 грн), страховій діяльності (понад 18 тис. грн). В регіональному розрізі найбільший показник середньої зарплати зафіксовано в Києві – 16,5 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що показник середньої зарплати у 2019 році в Україні складе близько 10,5 тисяч гривень.

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